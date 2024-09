Il Forte Montecchio Nord ‘passa’ a Regione, oltre 1 milione per valorizzarlo

Il complesso monumentale è stato acquisito da Regione Lombardia

Zamperini: “Puntiamo all’Unesco”

COLICO – Regione Lombardia acquisisce dal Demanio Pubblico dello Stato, il complesso monumentale di Forte Montecchio Nord di Colico. L’obiettivo principale del Programma per il quale sono stati stanziati 1.020.000 euro, è la valorizzazione del forte all’interno di una più ampia strategia volta alla conservazione ottimale del bene e alla sua fruibilità, inserendo contestualmente il Forte in un sistema diffuso di musei e luoghi della cultura in genere, siti di interesse storico artistico e ambientale, itinerari culturali e naturalistici, circuiti culturali e turistici sul tema della Grande Guerra in Lombardia.

“Forte Montecchio – commenta il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini – con la sua opera fortificata meglio conservata in Europa, rappresenta un unicum a livello mondiale per la memoria culturale e materiale della Grande Guerra. La sua tutela e valorizzazione, dunque, è di fondamentale importanza non solo per la salvaguardia del patrimonio materiale e della memoria culturale che porta con sé, ma anche perché esso costituisce una risorsa per l’attrattività di un vasto territorio a vantaggio delle comunità”.

“La valorizzazione del Forte Montecchio – continua Zamperini – non prevederà soltanto la tutela del monumento in sé, cosa di interesse primario, inderogabile e necessaria, ma anche la promozione di una serie di attività, che dovranno trovare nel forte un polo di riferimento attivo tutto l’anno come esposizioni, incontri e convegni. Un’offerta di qualità rivolta quindi non solo al turista, ma agli stessi residenti, agli studenti, alle scuole, ai cittadini, così da valorizzare al massimo il potenziale di questo luogo. Per il lungo termine, invece, l’intenzione è quella di avviare una collaborazione con le altre Regioni e le Province autonome, propedeutica alla candidatura del Forte alla lista UNESCO del Patrimonio Mondiale, insieme ad altri beni e itinerari legati al tema in Lombardia.”

“Presto – prosegue Zamperini – la Commissione Montagna, da me presieduta, congiuntamente alla Commissione Cultura, presieduta dalla collega Consigliere Regionale Anna Dotti, si recherà in visita al Forte Montecchio. È estremamente importante che le risorse investite per questo bene, vengano utilizzate al meglio, così da rendere il miglior servizio possibile al territorio ed ai cittadini”.

“Infine – conclude Zamperini – è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che si sono sempre spesi per la gestione e valorizzazione di questa struttura, in particolare al Direttore del Forte, Stefano Cassinelli ed a Walter Belotti, Presidente del Consiglio Direttivo del Museo della Guerra Bianca”.