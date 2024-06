Il Gruppo folcloristico firlinfeu “Renzo e Lucia” festeggia 120 anni di fondazione

Grande festa oggi pomeriggio con la sfilata per le vie del centro e il concerto in piazza Garibaldi

“Il carattere di Lecco è proprio quello dei Firlinfeu Renzo e Lucia, grazie per la tradizione che portate avanti”

LECCO – Nato nel lontano 1904 nell’allora comune di San Giovanni alla Castagna (perché a Lecco i rioni sono molto importanti) da gruppo di amici che hanno deciso di unirsi per suonare uno strumento povero come il flauto di Pan, il Gruppo Folcloristico “Renzo e Lucia” con Firlinfeu di Lecco da allora non ha più smesso di suonare e portare tanta gioia nella nostra comunità e non solo.

E’ stata una grande festa quella organizzata oggi pomeriggio in piazza Garibaldi dal gruppo folcloristico guidato dal Maestro Alessandro Zubani e dal presidente Stefano Rusconi (entrambi in carica da una decina di anni). All’evento hanno partecipato tanti altri gruppi folcloristici della zona che, dopo aver sfilato per le vie del centro di Lecco, hanno allietato la piazza con un ricco concerto.

Sul palco anche il Gruppo musicale I Sifoi di Bottanuco (BG); il Gruppo folcloristico musicale La Garibaldina di Terno d’Isola (BG); il Gruppo folcloristico I Brianzoli di Ponte Lambro (CO); il Gruppo folkloristico La Primavera di Sovico (MB); i Picétt del Grenta di Valgreghentino e il Complesso folcloristico firlinfeu La Brianzola di Olgiate Molgora.

A complimentarsi con il gruppo folcloristico lecchese, che fa parte della Consulta Musicale di Lecco, è stato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha consegnato una targa a nome di tutta la comunità con la seguente dedica “Al Gruppo Firlinfeu Renzo e Lucia nel 120° anniversario di fondazione per la capacità di rendere viva la tradizione più autentica della nostra città”.

“Le tradizioni sono le più varie e il carattere di Lecco è proprio quello dei Firlinfeu Renzo e Lucia che, non a caso, portate il nome dei personaggi principali dei Promessi Sposi e entrare con i loro costumi nell’iconografia della nostra città di cui, per certi versi, siete la colonna sonora – ha detto il sindaco Gattinoni augurando al gruppo buon anniversario -. Grazie, non solo per la tradizione che portate avanti, ma anche perché fate parte della Consulta Musicale e questa è una bella cosa”.