Il laboratorio di LRH ottiene la certificazione di qualità ed entra in Water Alliance

Importante riconoscimento per il Laboratorio di Lario Reti Holding

Certificazione di qualità Iso 17025 e ingresso nella Rete dei Laboratori di Water Alliance

LECCO – Il Laboratorio di Lario Reti Holding ottiene la certificazione di qualità Iso 17025 ed entra a far parte della Rete dei Laboratori di Water Alliance.

Il Laboratorio di Lario Reti Holding ha ottenuto la conferma della certificazione di qualità per 5 tipologie di prove che svolge regolarmente sulle acque reflue, cioè quelle in ingresso e in uscita dai depuratori.

“Abbiamo ottenuto la certificazione per le prove relative alla Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD5); Domanda Chimica di Ossigeno (COD); Solidi Sospesi Totali (SST); fosforo totale e azoto totale”, spiega Rita Provenzano, Responsabile del Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding.

Per ottenere la certificazione si è reso necessario un lavoro durato più di un anno, che ha

portato alla costituzione di un sistema strutturato di gestione della qualità e all’introduzione

di nuovi processi lavorativi con la produzione di manuali, procedure, istruzioni e modulistica

di uso quotidiano e aggiornamento costante.

“I vantaggi portati da questa istituzionalizzazione dei processi sono per noi concreti: ci ha portati ad una gestione più efficace della reportistica di controllo ed all’acquisizione di nuove competenze personali – conclude Rita Provenzano -. La certificazione sarà anche occasione di rafforzamento della collaborazione con altri reparti aziendali, dall’IT al legale agli acquisti e diverrà volano per un cambiamento di visione aziendale che va oltre i confini del nostro Laboratorio”.