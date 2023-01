Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in visita a Lecco

Casa Orizzonte, CDD La casa di Stefano e Casa di quartiere Laorcalab le tappe del tour lecchese

“Solo unendo le nostre energie verso obbiettivi comuni possiamo dare delle risposte”

LECCO – “Stiamo vivendo un momento storico importante, anche difficile dal punto di vista socio-economico, ma di transizione di tante potenzialità soprattutto dal punto di vista sociale. Oggi, qui a Lecco, posso toccare con mano la grande capacità di saper fare rete con il territorio per mettere al centro la persona perché c’è bisogno di unire le forze tra istituzione e terzo settore per dare delle risposte congiunte”.

Il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli ha fatto visita nel pomeriggio di oggi, venerdì, alla nostra città. Il tour è cominciato dal palazzo del municipio dove ad accoglierla c’erano il sindaco Mauro Gattinoni con l’assessore al welfare Emanuele Manzoni, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, oltre a numerose autorità locali e ai rappresentanti del mondo associativo e del terzo settore, veri attori di un sistema che collabora in maniera sinergica.

“C’è un cambio di prospettiva, soprattutto nel mondo della disabilità – ha continuato il Ministro Locatelli -. Siccome per dare dignità a una persona dobbiamo garantire una dimensione abitativa e una dimensione lavorativa: quello che ci prospetta il futuro è di far andare queste due cose di pari passo. Il cambio di prospettiva è che ognuno di noi ha un valore aggiunto e delle competenze da portare alla nostra comunità e a questo Paese. Abbiamo il diritto e il dovere di farlo e su questo aspetto io voglio impegnarmi perché possiamo fare molto di più. Dal punto di vista socio-sanitario, infine, c’è il tema dell’unicità della persona: la persona è una e ha bisogno di essere assistita, curata e amata, e questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Questo può davvero essere il momento giusto per creare opportunità e dare valore alle famiglie e alle persone. La cosa più importante che possono fare i territori è dare ascolto alle associazioni e agli enti del terzo settore perché solo unendo le nostre energie verso obbiettivi comuni possiamo dare delle risposte”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore ai servizi sociali Emanuele Manzoni, quest’ultimo ha poi accompagnato il Ministro nella sua visita ad alcune realtà del territorio: “L’obbiettivo che abbiamo sempre condiviso è quello di spostare il baricentro sul progetto individuale della persona e valorizzare quelle che sono le sue esperienze, le abilità, i desideri e non solo partire dalla dimensione di vulnerabilità – ha detto Manzoni prima di illustrare le varie peculiarità delle tappe che il Ministro avrebbe percorso durante il pomeriggio -. Casa Orizzonte, CDD La Casa di Stefano, Casa di quartiere Laorcalab, tutte tre queste realtà, casualmente, contengono nel loro nome la parola casa, ma questa coincidenza dà il senso di quello che è il desiderio e la modalità di questo territorio di costruire i propri servizi, la casa che vuol essere un luogo di protezione ma anche di sviluppo dei propri desideri e delle proprie potenzialità. Tutti questi servizi che esistono oggi sul territorio lecchese hanno una storia che è frutto di un dialogo molto importante e significativo”.

Il Prefetto Sergio Pomponio ha sottolineato l’accoglienza riservata al Ministro dalla città: “Un’accoglienza di famiglia: persone, associazioni, istituzioni che non hanno a cuore soltanto le realtà che rappresentano ma hanno a cuore tutti gli elementi che il Ministro ha ben evidenziato. Nelle parole del Ministro ho colto un entusiasmo che inevitabilmente trasmette a tutti noi, ma l’entusiasmo è anche garanzia del fare. Chi non persegue il bene della persona fragile non può perseguire il bene comune, perché il bene comune è un tutto formato da molte parti”.

Presenti all’incontro in municipio anche Emilio Rota e Marilanda Failla rispettivamente presidente di Anffas Lombardia e Anffas Lecco (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale).

Al termine il Ministro Locatelli, guidata dall’assessore Manzoni, ha visitato Casa Orizzonte di via Legnano, 6; il CDD La Casa di Stefano di via Tagliamento e la Casa di quartiere Laorcalab in corso Monte Ortigara. Tre incontri ricchi di umanità con le persone che danno forza e fanno vivere queste importanti realtà, il Ministro si è fermata a vedere tutte le attività svolte nei tre diversi luoghi complimentandosi per quello che che è stato creato e per l’importanza sociale.

1 di 13

La visita del Ministro alla Casa di quartiere Laorcalab