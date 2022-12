Il Natale è alle porte: ecco gli appuntamenti firmati Consulta musicale

Tante le iniziative in programma per il prossimo fine settimana con la Consulta musicale di Lecco

Casadio: “L’augurio è che cresca il senso di coralità mettendo in luce la bellezza di una convivenza armonica tra associazioni”

LECCO – La Consulta Musicale di Lecco festeggia con la città la ricorrenza più attesa dell’anno, e lo fa in un intero fine settimana grazie alla volontà e alle iniziative corali, strumentali e folcloristiche che contraddistinguono le varie formazioni associate.

Si comincia venerdì 16 novembre alle 21 con l’Accademia Corale di Lecco, diretta da Antonio Scaioli, che si esibirà nella parrocchiale di Pescarenico in compagnia del Coro Femminile Cum Corde diretto da Anna Fruet, un appuntamento che delinea la passione verso una coralità polifonica che guarda al passato della storia della musica e nello stesso tempo si proietta verso la contemporaneità.

Si prosegue sabato 17 con due appuntamenti: il primo a Maggianico alle 17.30 con il Coro Leucum dell’Auser di Lecco diretto da Gianmichele Brena, che in compagnia del Gruppo Folcloristico Renzo e Lucia diretto da Alessandro Zubani, propone al Circolo Fratelli Figini un delizioso momento di musica popolare rivolto al pubblico che ama il canto tradizionale, del lavoro e delle leggende locali. La sera, alle 21, presso la parrocchiale di Acquate, il Coro San Giorgio diretto da Gianmarco Aondio si esibirà nel concerto natalizio aggiungendo alla serata l’importante causa sostenuta da Fondazione Telethon, immancabile tappa per i lecchesi che da sempre sostengono il progetto di fama internazionale e aiutano la ricerca scientifica.

Il fine settimana all’insegna del festeggiamento del Natale si concluderà poi alle 21 di domenica 18, al Palataurus, con il gran concerto del Corpo Musicale Alessandro Manzoni Città di Lecco diretto da Davide Spreafico che sarà introdotto dalle note giovanili della Junior Band diretta da Francesco Chimienti e vedrà anche il saluto musicale dei flauti di pan del Gruppo Folcloristico Renzo e Lucia. Una serata speciale che il Corpo Musicale Alessandro Manzoni ha voluto fortemente, in un luogo ampio e comodo da raggiungere anche in auto, per valorizzare un momento sociale di festeggiamento assieme a tutti gli amici della Consulta Musicale, ai cittadini di Lecco e a chiunque volesse vivere un momento strumentale capace di donare grandi emozioni.

“La musica associativa possa soprattutto a Natale vivere in un clima di sincera collaborazione – è il commento del presidente Michele Casadio – dove ognuno, dai direttori ai presidenti, dagli associati ai sostenitori, si impegni affinché il grande tessuto musicale della nostra Città sia sempre contraddistinto da qualità e passione, in una scelta costante e quotidiana, di donare alla comunità la propria parte di lavoro, liberamente e volontariamente, perché cresca il senso di coralità e possiamo sempre dimostrare la bellezza di una convivenza armonica tra associazioni. Auspico inoltre che le realtà che faticano nel trovare il canale migliore per lavorare assieme agli altri, possano affiancarsi alla Consulta Musicale con disponibilità e consapevolezza, in modo da far crescere quei rapporti mancanti al raggiungimento di un più completo accordo comune di stampo musicale. Me lo auguro e ce lo auguriamo. Ringrazio, per concludere, tutti i miei consiglieri per il lavoro svolto finora e che ci porterà a gennaio a cominciare l’ultimo semestre del nostro mandato”.