Nuovo incarico a Ravenna per il prefetto Castrese De Rosa

Lecco attende un nuovo prefetto, il terzo in quattro anni

LECCO – Dalla città d’infanzia Manzoni alla città degli ultimi anni di vita del sommo poeta Dante Alighieri: il prefetto Castrese De Rosa si appresta a lasciare Lecco per il nuovo incarico a Ravenna che inizierà nelle prossime settimane.

Il trasferimento è stato sancito dal provvedimento di nomine e movimenti dei prefetti deliberate ieri, mercoledì, dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’interno Luciana Lamorgese.

Tra gli spostamenti decisi dal Ministero anche quello di Michele Formiglio, che era stato prefetto a Lecco tra il 2019 e il 2020, a cui è succeduto l’attuale prefetto Castrese De Rosa, che da Mantova viene ora assegnato a Verbano.

“Lascio una provincia straordinaria per un’altra provincia altrettanto importante. A Lecco è stata la mia prima esperienza da prefetto e il primo amore non si scorda mai – ci dice il prefetto De Rosa – Questo territorio custodisce dei luoghi stupendi che conserverò nella mia memoria ma ad avermi colpito ancor di più è la capacità dei lecchesi di fare squadra, di lavorare insieme. Abbiamo operato bene su tutti i tavoli, dalle scuole al trasporto pubblico in un periodo complicato come quello del Covid, e anche riguardo al lavoro e alle crisi aziendali che sono state tutte affrontate con esito positivo”.

Castrese De Rosa tiene a ringraziare “i sindaci che ho incontrato direttamente nei loro comuni, i rappresentanti di tutte le istituzioni locali e delle forze dell’ordine, i sindacati, la Fondazione comunitaria. Si parla di ‘modello Lecco’ per definire questo modo di cooperare che è ammirato altrove, è un esempio da seguire e che non c’è in tutte le province. Non uno slogan, ma una realtà”.

Il prefetto De Rosa resterà ancora qualche giorno in città. Al momento non è ancora stato nominato il suo successore.