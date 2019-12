Il Raduno Manzoniano a sostegno di Telethon compie 20 anni

Centinaia di appassionati al volante per Telethon

Successo per il 20° raduno di auto d’epoca in scena il 15 dicembre

GARLATE – In questi 20 anni centinaia di appassionati di auto d’epoca provenienti da ogni

parte delle province di Lecco, Bergamo e dall’estero, si sono prenotati (il più

delle volte presso la carrozzeria Angelo Rosa) per prendere parte ai raduni annuali organizzati dal Club Lecchese Dante Giacosa di Calolziocorte.

Le manifestazioni erano inserite nel programma invernale lecchese, a dicembre, in occasione della raccolta fondi per la ricerca scientifica di Telethon, che ha sempre registrato un gran numero di partecipanti “a misura di famiglia”: piloti con le rispettive mogli, figli e fidanzate.

Ogni anno è stato un evento di successo sia di pubblico che di fondi raccolti

per Telethon e, anche quest’anno, il ricavato è stato di 900 euro. L’assegno è stato

consegnato ad Angelo Fontana uno dei responsabili della raccolta fondi di

Telethon. Durante il pranzo Angelo Fontana, a nome di Telethon, ha consegnato ad

Angelo Rosa del Club Lecchese Dante Giacosa un quadretto di riconoscimento

per tutto quello che hanno fanno per la ricerca. Inoltre sono state ricordate due persone speciali del Club Lecchese, Giancarlo Fabrucci e Gianluigi Rosa, che tanto hanno dato a Telethon e al gruppo Dante Giacosa. “Ringraziato tutti i presenti al pranzo e quelli che, a diverso titolo, hanno reso possibile questo 20° raduno Manzoniano” ha detto Angelo Fontana.