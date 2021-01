Il ritorno a scuola degli studenti: tra ingressi scaglionati e voglia di normalità

Oggi anche a Lecco il ritorno sui banchi degli studenti delle superiori

Scatta il piano anti assembramenti, più corse dei mezzi pubblici e ingressi scaglionati

LECCO – Torna a suonare la campanella nelle scuole superiori: la giornata di oggi, lunedì 25 gennaio, segna il ritorno sui banchi anche degli studenti lecchesi. Un rientro reso possibile in Lombardia dopo il pronunciamento del TAR che ha accolto il ricorso di un comitato di genitori contro l’ordinanza della Regione e con l’istituzione della ‘zona arancione’, scattata da domenica.

Un rientro a metà, perché le attività didattiche in presenza sono previste per il 50% degli studenti degli istituti superiori, ma oggi torneranno in classe anche gli alunni di seconda e terza media che nell’ultima settimana di ‘zona rossa’ avevano seguito le lezioni da casa.

Da tempo ci si preparava a questo momento: le istituzioni locali, con il coordinamento della Prefettura, hanno messo a punto un piano operativo per evitare che il flusso di studenti in entrata e in uscita dalle scuole possa trasformarsi in occasione di contagio per il virus.

Per questo sono stati predisposti due distinti orari di ingresso, (8 – 9.40) e quattro di uscita (11.20 – 12.10 – 13 -13.50), in modo da scaglionare gli accessi e le uscite dalla scuola ed evitare assembramenti. Sui mezzi di trasporto sono state incrementate del 53% le corse extraurbane e del 50% delle corse urbane, con l’impiego anche di bus a noleggio.

L’Atpl ha quantificato l’incremento in 74 corse giornaliere in più, pari ad oltre 2200 km al giorno aggiuntivi, ottenuti con l’aumento della flotta pari a 38 nuovi mezzi, di cui 17 messi a disposizione dalle aziende di NCC, attraverso specifici accordi.

Il piano operativo per il rientro in classe degli studenti prevede anche il presidio delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione Civile nei punti maggiormente sensibili al rischio assembramenti come le stazioni ferroviarie, le principali fermate del trasporto pubblico locale e le prossimità degli istituti scolastici, i punti di passaggio degli studenti nel percorso verso le scuole.