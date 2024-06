Il Rotary Club Lecco incontra il Bertacchi per il cortometraggio “Proiezioni Future”

Concorso aperto agli studenti delle scuole secondarie superiori

LECCO – I soci del Rotary Club Lecco hanno incontrato gli studenti della classe 3^ A, indirizzo professionale cultura e spettacolo dell’Istituto G. Bertacchi che hanno partecipato al “Premio Gavioli International” producendo il cortometraggio intitolato “Proiezioni Future”.

Il Premio è un concorso organizzato dal Rotary International (distretto 2042) in collaborazione con Naba (Accademia del Cinema di Milano), aperto agli studenti delle scuole secondarie superiori. L’obiettivo del concorso è fornire agli studenti le competenze necessaria per realizzare cortometraggi della durata massimo di cinque minuti.

Il premio è un tributo all’insegnamento rivoluzionario di Roberto Gavioli (1926 – 2007), rotariano illustre, comunicatore e regista di audiovisivi per la pubblicità, l’arte e la comunicazione industriale. Donatella Crippa, responsabile del progetto e socia rotariana, ha invitato la professoressa Giulia Macciò a parlare del cortometraggio e del lavoro degli studenti: “Quest’anno ci è stato chiesto di rappresentare il concetto di speranza per un futuro migliore, nonostante le premesse non siano favorevoli. Grazie a Corrado Colombo, regista del progetto, abbiamo aiutato i ragazzi a riflettere su cosa sia, per loro, la speranza, per poi trasformarla in immagini. Saremo ovviamente lieti se vinceremo, ma ciò che ci interessa di più è la crescita personale e formativa dei nostri studenti. La classe ha lavorato molto bene insieme e anche se il risultato è un breve video, dietro c’è un lungo lavoro”.

Successivamente, la professoressa ha mostrato ai soci il video del concorso in cui i ragazzi rappresentano inizialmente un mondo grigio. Grazie alla speranza trasmessa attraverso messaggi inviati ai giovani dallo smartphone di un angelo, che incarna la coscienza di ognuno di noi, il mondo si trasforma in un luogo migliore e pieno di colori. Il messaggio del cortometraggio è “Uniti ce la possiamo fare”. Dopo gli interventi degli studenti, suddivisi nei vari team (regia, riprese, produzione ed editing) che hanno concordato sulla difficoltà del progetto ma anche sul divertimento e la soddisfazione provati nel lavorare al progetto e nel vedere il video concluso, ha preso la parola il regista Colombo, che ha sottolineato l’importanza di saper raccontare le emozioni e la soddisfazione per il risultato raggiunto.

Francesco Locatelli, presidente del Rotary Club Lecco e Donatella Crippa hanno ringraziato la prof.ssa Giulia Macciò, il regista e si sono complimentati con i ragazzi, donando alla classe una coppa, perché, anche se non vinceranno il concorso, per il Rotary Club Lecco loro hanno già vinto.