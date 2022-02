In calo i contagi nelle scuole: sono 223 gli studenti in quarantena

Sono dodici le classi in quarantena in base all’ultimo monitoraggio regionale

Il trend, omogeneo a livello lombardo, riguarda tutti gli ordini scolastici

LECCO – Numeri sensibilmente in calo, complice anche le nuove norme sulle misure di contenimento al virus, sul fronte delle quarantene nelle scuole lecchesi. Gli ultimi dati, che fotografano la situazione al 13 febbraio, parlano di 12 classi e 223 studenti in quarantena, misura che non vede coinvolto alcun operatore scolastico. Entrando nel dettaglio dei diversi cicli, è una la classe in quarantena con 13 bambini coinvolti nella fascia 0 – 6 anni che comprende nido e infanzia.

Per quanto riguarda la scuola primaria invece le classi sono 3 per un totale di 40 studenti mentre salgono a 4 le classi coinvolte sia alla secondaria di primo grado che a quella di seconda. Gli studenti coinvolti da provvedimenti di natura restrittiva di contenimento del virus sono 81 alle medie e 89 alle superiori.

Un trend, quello lecchese, che conferma l’andamento regionale con una riduzione in tutte le fasce di età considerate, rispetto alla settimana precedente quando, stando sempre ai dati della nostra Provincia, erano state 59 le classi in quarantena per un totale di 815 studenti e 47 operatori scolastici coinvolti.