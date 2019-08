In piazza a Lecco i giovani del campus di Azione Cattolica

Un pomeriggio all’insegna dell’amicizia e della solidarietà

In centro Lecco i giovani del campo estivo di Azione Cattolica

LECCO – Sport e volontariato insieme per un pomeriggio nel centro della città: sono i giovani del campo estivo di Azione Cattolica Ambrosiana che sabato si sono trasferiti in piazza Garibaldi con “Aggratis Fest” in collaborazione con il Csi Comitato di Lecco e con il patrocinio del Comune di Lecco.

Dalle 16 sono iniziati i tornei di pallavolo e basket aperti a tutti e a partecipazione libera. Si tratta di una delle iniziative messe in campo da Azione Cattolica a Lecco in questa settimana di attività che hanno visto i ragazzi, ospiti all’oratorio di Pescarenico, darsi da fare in diversi lavori di volontariato (dalla manutenzione del verde alla pulizia delle rive del lago, negli oratori e con gli anziani).



“Sono circa una quarantina i giovani coinvolti – ci spiega Clara Pomoni, una delle referenti di Azione Cattolica Studenti – frequentano le scuole del territorio dalla terza media alla quinta superiore, c’è anche chi arriva da fuori Lecco, un ragazzo è delle Marche e abbiamo con noi anche un ragazzo francese”.

Una decina sono i responsabili che coordinano le attività e nel gruppo sono presenti anche tre giovani seminaristi.



“L’obiettivo è quello di scoprire il bello della gratuità e la voglia di spendersi per l’altro attraverso lavori di fatica, socialmente utili, artistici, di concetto” spiega Massimiliano Mariani, responsabile ACS.

In piazza è possibile trovare, oggi e domenica, un banchetto di prodotti del commercio equo e solidale. “Il ricavato del campo quest’anno sarà devoluto interamente alla comunità di Premana, violentemente colpita dalle piogge quest’estate”.