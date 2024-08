In Piazza Garibaldi lo spettacolo ‘Le Serate di Nomadelfia’

L’appuntamento rinviato a questa sera causa maltempo

L’inizio dello spettacolo alle ore 21, ingresso gratuito

LECCO – Lo spettacolo ‘Le Serate di Nomadelfia’, in programma per ieri, martedì 6 agosto, è stato rinviato a questa sera, mercoledì, a causa del maltempo. L’appuntamento è sempre per le ore 21 in Piazza Garibaldi.

Nomadelfia, che significa ‘legge di fraternità’ in greco, è una comunità nota per le sue finalità religiose e umanitarie. Con sede nel grossetano, è composta da circa 350 persone che vivono in totale comunione dei beni. Fondata da Don Zeno Saltini, Nomadelfia ha accolto in affido più di 5 mila ragazzi in difficoltà nel corso degli anni. Durante l’estate, dagli anni ’60, i Nomadelfi portano il loro spettacolo nelle piazze d’Italia e all’estero, presentando un messaggio di speranza e solidarietà. La tournée di quest’anno prevede complessivamente 11 spettacoli da luglio ad agosto, di cui due tappe proprio in Provincia di Lecco (la prima è stata a Valmadrera lo scorso 23 luglio). E nella nostra Provincia i Nomadelfi alloggeranno anche per esibirsi nel comasco e a Sondrio, grazie all’ospitalità del Liceo Bertacchi sarà casa degli artisti fino al 15 agosto.

Sul palco si alterneranno circa 100 tra bambini, adolescenti e giovani, esibendosi in una serie di danze popolari di vari paesi: dalla tarantella alla danza irlandese, dalla danza gitana alla danza messicana. Le esibizioni includono anche acrobazie, scherzi e gag che trasportano gli spettatori in un ‘mondo al contrario’ fondato sulla fraternità.