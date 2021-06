Immagini simbolo che raccontano di decine di uomini impegnati ogni giorno sul territorio

Un soccorritore viene calato dall’elicottero direttamente sulla Lecco-Ballabio

LECCO – Professionalità, competenza, sangue freddo, rapidità d’azione ma anche umanità e tanta sensibilità. Sono solo alcune delle infinite qualità dei numerosi soccorritori, nessuno escluso, che quotidianamente intervengono nelle situazioni di emergenza.

E’ proprio un video dell’arrivo dei soccorsi durante l’incidente mortale di domenica scorsa sulla nuova Lecco-Ballabio (ringraziamo il lettore che ce lo ha inviato) che ci offre lo spunto per accendere un piccolo riflettore su queste persone che, a volte, mettono anche a rischio la propria incolumità per cercare di salvare delle vite.

Medici e infermieri di Areu, tecnici dell’elisoccorso, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, tutte le forze dell’ordine e poi l’esercito di volontari: da coloro che si precipitano sull’emergenza con le ambulanze ai tecnici del Soccorso Alpino che presidiano le montagne, alla Protezione Civile… Tante diverse divise ma con un’unica missione, donne e uomini addestrati per intervenire e collaborare per salvare vite umane.

E così è stato anche domenica scorsa, una giornata davvero calda sotto tutti i punti di vista, contraddistinta da molteplici interventi. In questo breve video – un soccorritore calato dall’elicottero direttamente sulla Lecco Ballabio che si infila di corsa nella galleria dove è avvenuto l’incidente – c’è tutta la passione e la dedizione per qualcosa che non è semplicemente un mestiere…