Il giovane era originario di Mandello

Drammatico schianto, vani i tentativi di salvargli la vita

MANDELLO – E’ Enrico Centali, di Mandello, la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica, sulla nuova Lecco-Ballabio. Il 29enne era in sella alla sua motocicletta quando si è scontrato con un’auto mentre percorreva la galleria Valsassina, a Lecco, nei pressi dello svincolo che porta all’ospedale Manzoni.

Violentissimo l’impatto, sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi: due ambulanze, una della Lecco Soccorso e l’altra della Croce Rossa di Lecco, l’automedica, mentre da Sondrio è arrivato anche l’elisoccorso che ha calato col verricello i sanitari sul luogo del terribile schianto. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno subito chiuso il tratto di strada e gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi.

Impressionante la scena, con i due mezzi andati distrutti nell’impatto. Per il giovane Enrico Centali non c’è stato nulla da fare, inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Il 44enne a bordo dell’auto, A.C. di Lecco, è stato invece trasportato all’ospedale di Lecco con un trauma cranico e un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita.

La nuova Lecco-Ballabio è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per alcune ore per tutti i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.