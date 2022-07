La risposta dell’assessore Emanuele Torri alla lettera di un genitore

“Ridurre di una sezione non è scelta del Comune. Riporremo di nuovo la questione all’ufficio scolastico”

LECCO – “Sicuramente capiamo le parole di questo genitore, capiamo la sua preoccupazione, da parte nostra continueremo quel dialogo, già iniziato da tempo, con l’ufficio scolastico per quanto riguarda questa situazione”.

E’ la risposta dell’assessore Emanuele Torri alla lettera inviata dal papà di una bimba frequentante la scuola d’infanzia Gli Aquiloni di San Giovanni che dal prossimo anno vedrà ridursi le sezioni, da quattro a tre. Questo, rimarcava il genitore nella sua missiva inviata a Comune e istituzioni scolastiche, costringerà gli alunni in ‘classi pollaio’ al limite dei numeri consentiti.

“E’ una scelta che non è di competenza dell’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore – e dipende dal numero di alunni dell’istituto comprensivo. Siamo però disponibili a riporre la questione all’ufficio scolastico per trovare la soluzione migliore per tutti”.

