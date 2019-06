Inizia il Cinema all’aperto in piazza Garibaldi. Ogni mercoledì, da questa settimana

Torna l’iniziativa gratuita di LTM. Programma inedito, il primo film è Inside Out

Popcorn a offerta libera, il ricavato sarà destinato a Telethon

LECCO – Ricomincia la rassegna del Cinema all’aperto in pizza Garibaldi in programma ancora una volta tutti i mercoledì di questa estate 2019. Il primo appuntamento è per domani, il 12 giugno, e il primo dei film in programma è Inside Out.

Alla regia sempre LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco proporrà tutte le proiezioni nella centralissima piazza Garibaldi.

Il programma di quest’anno è a “sorpresa”, non certo per volere degli organizzatori: “E’ stato stravolto il programma inizialmente previsto e pubblicato. Purtroppo – spiegano da LTM – un recentissimo accordo fra la quasi totalità delle case cinematografiche e gli esercenti cinema ha fatto sì che venissero negati i vari permessi per le arene gratuite all’aperto. Dunque, per questo motivo ancora oggi non siamo in grado di sapere quale pellicola verrà proposta la settimana prossima”.

La certezza per mercoledì 12 c’è e riguarda un film di animazione Disney. Inside Out. Una storia da non perdere e da gustare nella accogliente arena all’aperto di piazza Garibaldi Lecco. Ingresso libero e quasi 400 sedie a disposizione.

Cinema e popcorn sono un connubio inscindibile e questo connubio sarà ancora una volta rispettato anche in piazza. Saranno infatti disponibili per tutti i popcorn a offerta libera. LTM sposa da sempre il divertimento consapevole e dunque tutte le offerte ricavate con i popcorn saranno donate a Telethon per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.