Inizio anno in salita: nel lecchese 13 scuole senza dirigente, concorso sospeso dal Tar

In Italia stop alla nomina di 519 nuovi presidi a causa di un recente provvedimento del Tar del Lazio

A scopo cautelativo l’Usr Lombardia ha invitano i dirigenti interessati a dichiarare la propria disponibilità per incarichi di reggenza

LECCO – Un avvio di anno scolastico, quello 2024-2025, che si preannuncia turbolento. L’inizio tutto in salita è legato all’assunzione dei nuovi dirigenti scolastici bloccate a causa di un recente provvedimento del Tar del Lazio. Lo stop alla nomina di 519 vincitori (oltre 200 in Lombardia) di un concorso straordinario per presidi sta creando incertezza per le scuole italiane.

Il provvedimento fa riferimento al concorso ordinario per dirigenti scolastici tenutosi nel 2017, che ha generato una lunga serie di ricorsi e controricorsi. Per risolvere l’impasse è stato organizzato un concorso straordinario riservato ma, al contrario, la situazione si è ulteriormente complicata in questi giorni a causa del nuovo intervento del Tar del Lazio, che ha sospeso, in via cautelare, l’assunzione dei vincitori di questo concorso riservato. Le assunzioni dei Dirigenti scolastici da concorso riservato sono quindi bloccate fino al 5 di settembre, quando il Tar si esprimerà nel merito.

Proprio oggi, 21 agosto, sul sito del Miur-Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia è stato pubblicato l’elenco delle sedi disponibili per l’anno scolastico 2024/2025 con la manifestazione di interesse che dovrà pervenire entro le ore 11 del 23 agosto 2024.

Nella comunicazione dell’Usr Lombardia si legge: “Al fine specifico di acquisire le informazioni necessarie ad assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico – fatte salve eventuali diverse indicazioni dell’Amministrazione centrale circa le assunzioni da concorso di dirigenti scolastici per l’a.s. 2024/25 – e dunque a scopo cautelativo, si invitano i Dirigenti

scolastici interessati a dichiarare la propria disponibilità per incarichi di reggenza per l’a.s. 2024/25”.

Per quando riguarda la Provincia di Lecco le sedi vacanti sono 13: Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Premana; Istituto Comprensivo Valmadrera; Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco – Cremeno; Istituto Comprensivo Cernusco Lombardone; Istituto Comprensivo Robbiate; Istituto Comprensivo Carducci – Olginate; Istituto Comprensivo Galbiate; Istituto Comprensivo Calolziocorte; Istituto Comprensivo Civate; Istituto Comprensivo Casatenovo; Istituto Superiore Viganò – Merate; Istituto Superiore Fiocchi – Lecco; Istituto Professionale G. Fumagalli – Casatenovo.

Il calendario scolastico 2024/2025 in Lombardia

Avvio delle lezioni giovedì 5 settembre 2024 per le scuole dell’infanzia e giovedì 12 settembre 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative. Le lezioni terminano il 7 giugno 2025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 30 giugno 2025 per le scuole dell’infanzia.

Questi i periodi di festività stabiliti dalla normativa nazionale e i tradizionali periodi di vacanza: