La Casa di Quartiere LaorcaLab è online: presentato il nuovo sito internet

Il nuovo sito per restare aggiornati e iscriversi a eventi e laboratori

Progettato e realizzato da Impresa Sociale Girasole in collaborazione con il Centro Formativo Professionale Consolida

LECCO – È online il sito della Casa di Quartiere LaorcaLab: una nuova modalità per far conoscere le numerosissime attività e iniziative organizzate in questo spazio di comunità nel rione di Laorca e far partecipare le persone in maniera più semplice e immediata. La Casa di Quartiere LaorcaLab ha aperto le sue porte nell’ottobre 2019, grazie alla collaborazione tra il Comune di Lecco, l’Impresa Sociale Girasole, l’Associazione di Promozione Sociale LaorcaLab, la Parrocchia, Auser, la Cooperativa La Vecchia Quercia, la Scuola Materna P. Barone e altre numerose organizzazioni di volontariato, con l’importante sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Oggi la Casa è un luogo di vita e incontro, che promuove relazioni, laboratori e iniziative utili per lo sviluppo dei rioni lungo il corso del Gerenzone (Laorca, Malavedo, Rancio e San Giovanni), permettendo alle persone di riconoscersi in esperienze comuni e partecipare alla vita dei quartieri. È uno spazio aperto a tutte le età, attento alla parità e all’inclusione, in cui ognuno può esprimere, mettere in circolo e realizzare le proprie idee e contribuire al benessere della comunità.

Il sito, visitabile all’indirizzo https://casadiquartierelaorcalab.it/, è stato progettato e realizzato da Impresa Sociale Girasole in collaborazione con il Centro Formativo Professionale Consolida, con l’obiettivo di semplificare il processo di informazione, partecipazione e coinvolgimento, offrendo ai cittadini una piattaforma semplice e intuitiva per scoprire le attività della Casa di Quartiere. Gli utenti possono consultare il calendario degli eventi, esplorare un elenco completo di laboratori e atelier disponibili e riservare il proprio posto direttamente e velocemente, attraverso un comodo modulo di prenotazione online.

Alcuni appuntamenti già in programma per il mese di dicembre: sabato 16 un pomeriggio di laboratori natalizi dedicati ai più piccoli e merenda tutti insieme, mentre martedì 19 un laboratorio di floro-composizione.