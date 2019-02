Domenica 24 febbraio, dalle 10 alle 18, torna al centro Commerciale “Le Meridiane”

LECCO – La Croce rossa italiana comitato di Lecco domenica 24 febbraio, dalle 10 alle 18, torna al centro Commerciale “Le Meridiane” per continuare la sua raccolta fondi mediante la promozione della cultura della della cittadinanza attiva e dei valori umanitari.

Dopo il successo di domenica scorsa, il comitato di Lecco ha deciso di incrementare lo stand presso il centro commerciale lecchese, i cittadini infatti potranno assistere anche a una lezione di Blsd laico, durante la mattinata, e a una lezione di manovre salvavita pediatriche, nel pomeriggio.

“L’iniziativa è un’occasione per dimostrare in concreto che gli spazi del retail possono trasformarsi in luoghi di promozione di buone pratiche e di diffusione di attività a sostegno della prevenzione e della cura della salute – fanno sapere dal comitato di Lecco – per questo motivo per questo secondo appuntamento abbiamo deciso di incrementare i servizi che mostreremo alla cittadinanza in questa occasione di incontro”.

L’appuntamento è quindi per domenica 24 febbraio dalle 10 alle 18, per “unirti a noi e donare anche tu”.