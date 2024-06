La fanfara di Lecco sfilerà a Bologna per i 100 anni dell’Associazione Nazionale Bersaglieri

La fanfara bersagliere “Guglielmo Colombo” ha avuto l’onore di essere selezionata tra una ristretta rosa

La fanfara di Lecco, il 16 giugno assieme alle fanfare di Ceggia, Ascoli Piceno e Scandiano, sfilerà verso piazza del Nettuno

LECCO – Nell’ambito degli eventi che l’Associazione Nazionale Bersaglieri ha messo in programma a livello nazionale per la ricorrenza del suo centenario di costituzione, avvenuta a Bologna nel lontano 30 giugno 1924, la fanfara bersagliere “Guglielmo Colombo” di Lecco ha avuto l’onore di essere selezionata tra una ristretta rosa di 12 fanfare di tutta Italia, titolate a celebrare questa solenne ricorrenza.

Questi eventi si svolgeranno sotto la diretta dipendenza della presidenza nazionale che ha già delineato luoghi, date, cerimoniali e repertori da produrre. Le due città in cui prenderanno vita queste manifestazioni saranno Roma e Bologna. Ed infatti, proprio a Bologna, la fanfara “G. Colombo” di Lecco farà il suo intervento nella giornata di domenica 16 giugno, dove assieme alle fanfare di Ceggia, Ascoli Piceno e di Scandiano, partendo singolarmente da differenti punti strategici cittadini, confluiranno in sfilata verso piazza del Nettuno, dove si alterneranno nell’esecuzione di brani bersagliereschi e termineranno verso mezzogiorno con la deposizione di una corona in memoria dei caduti.

Per chi fosse interessato, nella giornata del 15 giugno, presso la sala Farnese del comune di Bologna, si terrà la rievocazione storica della prima seduta dell’associazione nazionale bersaglieri, alla presenza delle cariche istituzionali comunali e regionali, oltre alla possibilità di rendere omaggio al “Labaro del centenario” ed apporre la propria firma sul “libro del centenario” per conservare ai posteri la memoria della storica data. Nella serata del 15 giugno un assaggio dell’indomani con il concerto tenuto dagli amici della fanfara di Lonate Pozzolo.

Altri eventi celebrativi si svilupperanno a Roma verso metà settembre che vedranno sempre coinvolte le fanfare bersaglieri nei principali luoghi fulcro della capitale: Colosseo, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e presso il museo storico dei bersaglieri. La presidenza nazionale bersaglieri si è anche fatta carico di portare una fanfara a un’udienza papale e una fanfara farà un intervento televisivo su una delle reti Rai nazionali. In concomitanza con la festa della repubblica del 2 giugno, la fanfara di Bedizzole ha tenuto un concerto a Montecitorio, sempre nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario dell’ANB.

“A cent’anni di distanza, i valori fondanti del bersaglierismo italiano sono ancora ben saldi e grazie alla forza delle sue tradizioni, è proiettato verso il futuro, pronto ad affrontare le nuove sfide che la storia pone sul suo cammino”.