La Kolbe alle finali nazionali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Nella giornata di ieri l’ultima fase presso l’Università Bocconi di Milano

Ora verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di fine agosto

LECCO – Cinque gli alunni della scuola Kolbe di Rancio che ieri, 13 maggio 2023, hanno partecipato alle finali nazionali dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” a Milano, presso l’Università Bocconi. La competizione, che quest’anno è arrivata alla sua 30^ edizione, si è articola in quattro fasi nelle quali gli alunni delle scuole medie e superiori di tutta Italia si sono confrontati con prove da 8 o 10 quesiti da risolvere in 60 o 90 minuti per la categoria C1 e in 90 o 120 minuti per le altre categorie.

Dei cinque studenti della Kolbe riusciti ad arrivare fino a questo punto, in quattro hanno preso parte alla competizione nella categoria C1, quella dedicata agli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado, e uno solo nella categoria C2, per gli studenti di terza media e di prima superiore. Gli alunni, Agnese, Tommaso, Mattia, Alessandro e Giorgia, hanno passato prima i quarti di finale il 4 marzo e poi le semifinali il 18. Ieri le finali dalle quali verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di fine agosto.

“È bello vedere ragazzi che si divertono con la matematica – hanno spiegato le professoresse Pensotti, Marchetti e Aldé –. Un modo di lavorare che diventa gioco, una sfida che diventa occasione per confrontarsi, discutere, scoprire. Per noi i nostri alunni hanno già vinto, hanno vinto quella frequente diffidenza e paura della matematica, quella pigrizia a ragionare, a domandarsi, a sperimentare che tanto spesso blocca nell’approccio a questa disciplina. Un bellissimo esempio anche per loro compagni”.