La Kolbe in festa per l’Open Day dei 40 anni

Illustrata l’offerta formativa della scuola con laboratori e performance

LECCO – Sabato la scuola secondaria di I grado “M. Kolbe” di Lecco ha aperto ufficialmente le sue porte a genitori e ragazzi delle scuole elementari per presentare la propria offerta formativa.

Una giornata ricca di presentazioni, laboratori e performance che ha rapito la curiosità dei presenti, anche grazie alla preparazione degli studenti della Kolbe che hanno guidato in prima persona con spiegazioni e approfondimenti i partecipanti.

Tuttavia per la Kolbe non è stato il “solito” Open Day (per la scuola è infatti una normalità considerando che è stata la prima a portare questo format di presentazione nella città di Lecco), ma un’occasione speciale per festeggiare i 40 anni dalla fondazione.

“Proprio per questo abbiamo deciso di dedicare uno spazio all’interno della scuola a questa ricorrenza – ha esordito la preside Diletta Gallucci – Lo abbiamo fatto per ripercorrere insieme le tappe principali della nostra scuola e ci siamo fatti aiutare dai volti e dalle parole di chi ha fatto parte della storia della Kolbe: ex insegnanti, ex genitori, ex studenti e tanti altri che hanno gravitato e speso il loro tempo e il loro impegno per rendere questa realtà ciò che è oggi”.

Un tuffo nel passato affiancato dalla presentazione del presente perché, oltre a festeggiare il traguardo dei 40 anni, gli studenti e le insegnanti della Kolbe hanno guidato i genitori e gli studenti delle scuole elementari attraverso i laboratori da loro allestiti e mettendosi in gioco con presentazioni e performance illustrative di quanto fatto fino ad ora dall’inizio dell’anno scolastico.

Il tutto accompagnato da uno slogan che alla Kolbe cambia ogni anno e che accompagna studenti e insegnanti nel percorso verso la conoscenza: la scelta per l’anno scolastico 23/24 è stata per “È l’altro che mi spalanca il cuore”.

La Kolbe però non chiude ancora definitivamente le sue porte perché ci sarà una nuova occasione di conoscere la scuola con i “Pomeriggi alla Kolbe” in programma venerdì 1 dicembre dalle 17 alle 18.30 e giovedì 11 gennaio dalle 17 alle 18.30.