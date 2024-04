La Lecco-Bergamo tra le 19 nuove opere viabilistiche strategiche della regione

Investimenti in nuove infrastrutture viabilistiche per 319 milioni di euro

Contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LECCO – Investimenti in nuove infrastrutture viabilistiche per 319 milioni di euro e 120 milioni di euro per la manutenzione dell’esistente. Sono i numeri relativi alla Lombardia contenuti nel Contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato dal Cipess e presentato oggi a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Lombardia, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche e dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Complessivamente sono 19 le nuove opere stradali inserite nel Cdp.

“Il Contratto – ha evidenziato il governatore Fontana – mette nero su bianco opere fondamentali fortemente volute dalla Regione e per le quali ci siamo spesi affinché fossero inserite nella programmazione della società statale Anas. Abbiamo ascoltato i territori e ci siamo fatti interpreti delle loro necessità. Si tratta di interventi strategici che efficienteranno la viabilità in Lombardia a beneficio dei cittadini e del sistema economico-produttivo”.

Per le province di Lecco e Bergamo sono inseriti il collegamento Lecco-Bergamo, Variante di Calolziocorte (SS 639 – dei Laghi di Pusiano e di Garlate). Variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco, ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte (Variante di Calolziocorte) e il Collegamento Lecco-Bergamo, Variante di Cisano Bergamasco, Lotto 2 (SS 639 – dei Laghi di Pusiano e di Garlate). Collegamento Lecco-Bergamo, SP ex SS 639 dei Laghi Pusiano e Garlate (Variante di Cisano Bergamasco – Lotto 2).