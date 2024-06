La lettera del sindaco ai maturandi: “Un traguardo, ma anche un punto di partenza”

Domani, mercoledì, inizia la Maturità

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni si rivolge ai maturandi lecchesi alla vigilia dell’Esame di Stato che inizierà domani, mercoledì 19 aprile, con la prima prova di italiano.

Un appello alla curiosità, alla consapevolezza, alla determinazione, alla pazienza, ma anche alla passione e alla gratitudine. La riportiamo integralmente di seguito:

Cari ragazze e ragazzi della maturità, eccovi qui, alla vigilia di quella che forse percepite come la prima vera prova della vita.

La maturità è un traguardo importante, ma è anche un punto di partenza per nuovi viaggi e avventure. E così immaginiamo di riempire, insieme, uno “zaino della maturità”.

Vi consiglierei di metterci la curiosità, perché vi spingerà a esplorare, a porvi domande e a non accontentarvi delle risposte facili, di quelle che oggi popolano la rete: essa alimenta la creatività e la vostra spericolata inventiva. Ci metterei anche la consapevolezza di sé, per prendere decisioni in linea con i vostri valori e i vostri obiettivi, e per un rapporto sano, di empatia e rispetto, verso gli altri. Vi consiglierei, nonostante i tempi bui che stiamo vivendo nel mondo, di non mollare la determinazione né di perseguire i vostri sogni: portate con voi la pazienza, perché i risultati importanti richiedono tempo; aggiungeteci la passione, che rende la vita degna di essere vissuta, indispensabile per motivare la forza di andare avanti.

Infine, lasciate uno spazio per la gratitudine: ricordatevi di dire il vostro “grazie” per quanto di bello vi capita nella vita. “Quando siete felici, fateci caso” (cit. Kurt Vonnegut, andate a cercarlo!).

Nel preparare i vostri esami, ho immaginato anche alcuni pensieri molto pratici: “Qui c’è da studiare, fa caldo e mi servirebbe uno spazio dove concentrarmi!”. Ecco, magari non tutti avete un luogo adatto per studiare intensamente: fresco, tranquillo, senza troppi fratelli e sorelle in giro, o senza il rumore dei canteri. Per questo, con l’Assessore ai Giovani Alessandra Durante abbiamo pensato di aprire “Open study, maturità senza stress”, uno spazio studio libero e gratuito presso il Centro “Pertini” di Germanedo. Fino al 15 luglio, prenotandovi negli slot disponibili dal sito www.comune.lecco.it, potrete accedere ad aule studio silenziose e accoglienti, con connessione di rete gratuita e un distributore automatico nelle aree comuni. Con questo supporto pratico, desideriamo ricordarvi che non siete soli, la Città c’è e vi pensa, fa il tifo per voi e per il vostro futuro.

Cari ragazze e ragazzi della maturità 2024, vi auguro di cuore che quel vostro “zaino della maturità”, tra libri, appunti e un pacchetto di cracker sbriciolati, sia colmo di quel bagaglio di sapere, di emozioni e di amicizie vere per affrontare ogni sfida con il coraggio e il valore che avete dentro.

In bocca al lupo!

Mauro Gattinoni

Sindaco di Lecco