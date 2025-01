La parrocchia di San Nicolò si mette in ascolto dei giovani con un nuovo progetto

“I giovani di/per Lecco: una ricerca-azione partecipata”

Portare alla luce la condizione giovanile sul territorio di Lecco e attivare l’ascolto

LECCO – Inizia in questi giorni “I giovani di/per Lecco: una ricerca-azione partecipata”, progetto promosso dalla Parrocchia di San Nicolò, all’interno del progetto “Una piazza di comunità per saldare esperienze, culture, pratiche, generazioni” sostenuto dal bando “Emblematici maggiori” di Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.

Il progetto di ricerca ha come obiettivo portare alla luce la condizione giovanile sul territorio di Lecco e vuole attivare l’ascolto dei giovani, dai 18 ai 34 anni, in tutti quartieri di Lecco, raggruppati in cinque aree, per ragionare sulle specificità del proprio rione e sulla città nel suo insieme attraverso un percorso fotografico .

Sabato 1 febbraio è previsto il primo appuntamento, all’oratorio di Pescarenico, per un momento di formazione fotografica per i giovani che si sono iscritti al progetto. Seguirà nelle settimane successive, per ciascun gruppo, un percorso fotografico nei quartieri di residenza e un momento di confronto, condivisione e riflessione sugli elementi positivi o di criticità riscontrati nel percorso tramite la modalità del Word Cafè. Momento conclusivo del percorso sarà la mostra fotografica con il materiale raccolto e la restituzione dei risultati.

Le iscrizioni a questa ricerca-azione partecipata, orientata sull’ascolto dei giovani e dei loro bisogni, sono aperte fino a venerdì 31 gennaio. Per iscriversi basta compilare il form al link: https://forms.gle/5VyiJtUM1sR2StwS7

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica, dal 2012, realizza il primo Rapporto Giovani, la più estesa ricerca disponibile in Italia sull’universo giovanile, fornendo dati comparabili a livello internazionale con la collaborazione del Laboratorio di Statistica dell’Università Cattolica e grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. l’Istituto Toniolo ha, quindi, ampliato l’orizzonte dell’iniziativa, dando vita a un vero e proprio Osservatorio (www.osservatoriogiovani.it).