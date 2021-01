La Polizia Locale festeggia S. Sebastiano: medaglie agli agenti e report dell’attività

Celebrata la festa del patrono della Polizia Locale. Medaglie e riconoscimenti agli agenti

Il bilancio del 2020: più controlli per l’emergenza Covid, meno multe e meno incidenti

LECCO – Una festa del patrono inevitabilmente diversa quella celebrata quest’anno dalla Polizia Locale di Lecco, in occasione di San Sebastiano: la ricorrenza è stata omaggiata con una cerimonia ridotta e con presenze limitate a causa della pandemia e trasmessa per la prima volta in diretta streaming dal Comune. Presenti il sindaco Mauro Gattinoni, l’assessore e vicesindaco Simona Piazza, il presidente del consiglio comunale Francesca Bonacina, il prefetto Castrese de Rosa e il questore Alfredo D’Agostino.

Una celebrazione che non ha mancato di riconoscere, con il conferimento di medaglie e avanzamenti di carriera, gli sforzi fatti dagli uomini del Comando di via Sassi soprattutto nell’anno trascorso, il 2020, che ha messo alla prova anche la Polizia Locale cittadina.

Un Corpo, guidato dal comandante Monica Porta, che oggi conta in tutto 43 persone in organico di cui 24 uomini e 19 donne, con 37 agenti e cinque ufficiali più il comandante.

Controlli e interventi

Il bilancio delle attività dell’anno fa registrare un totale di 3.621 controlli di presidio sul territorio, in centro e nei rioni, e 2.449 richieste di intervento, in diminuzione rispetto lo scorso anno, complice il lockdown per soste e viabilità, segnalazioni assembramenti, mancato uso di mascherine, segnalazioni esercizi pubblici o esercizi commerciali per presunte irregolarità, presenza di persone senza fissa dimora, disturbi alla quiete pubblica;

I controlli antidegrado ammontano a 126 in particolare in orario serale e notturno.

Controlli anti-Covid

Alle attività citate sopra si sommano i controlli per il rispetto delle misure anti-Covid per un totale di 1.604 ore di servizio dedicate, 23 attività congiunte con le altre forze dell’ordine, 1.258 controlli ad attività commerciali, 87 al mercato cittadino, i controlli anti-assembramento quotidiani davanti alle scuole, 12 presidi fissi al centro di raccolta, 48 sopralluoghi per l’ampliamento della zona pubblica occupata da bar e ristoranti durante l’estate così come nelle possibilità date dal Comune agli esercenti.

I controlli hanno portato complessivamente a elevare 128 verbali. La centrale operativa ha fornito informazioni e chiarimenti quotidiani ai cittadini in merito all’applicazione delle norme anti-covid.

Meno multe sulle strade e meno incidenti

Si è registrata una diminuzione del 36% delle sanzioni accertate nel 2020 rispetto al 2019 dovuta, spiegano dal Comando, alle limitazioni nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria alla circolazione delle persone a partire dal mese di marzo.

Le riduzioni più significative riguardano le violazioni per transiti irregolari in Ztl, tutte le casistiche relative alla sosta, dischi orari e sosta a pagamento.

Meno anche i sinistri stradali rilevati in diminuzione del 38% rispetto alla media di 430 sinistri annui.

Polizia giudiziaria

Sono state 76 le denunce ricevute nel 2020 per danneggiamenti, furti, smarrimenti documenti, 58 invece notizie di reato e 49 gli atti delegati di Polizia Giudiziaria. IN tutto 364 le notifiche effettuate.

Gli agenti premiati

Ecco quindi i riconoscimenti conferiti in occasione di San Sebastiano:

Medaglia per 25 anni di lodevole servizio

Sovrintendente Elisa Alippi

Sovrintendente Ruggero Valsecchi

Sovrintendente Angelo Cuozzo

Sovrintendente Monica Galbusera

Medaglia 16 anni di lodevole servizio

Assistente scelto Caterina Pepe

Simbolo distintivi di grado per (percorso professionale maturato e anzianità di servizio)

Sovrintendente esperto Vittorio Scarinzi

Sovrintendente Elisa Alippi

Sovrintendente Ruggero Valsecchi

Sovrintendente Angelo Cuozzo

Sovrintendente Monica Galbusera

Assistente scelto Mario Antonio Ventimiglia

Assistente scelto Massimiliano Poerio

Assistente scelto Silvia Longo

Assistente scelto Tatiana Mercuri