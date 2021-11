Un ricoverato in terapia intensiva e uno in c-pap

L’ospedale Mandic di Merate al momento resta covid free

LECCO – In un momento in cui, anche in Lombardia, si sta assistendo alla risalita dei contagi covid, ecco la situazione di oggi, 16 novembre, relativa ai posti occupati all’ospedale di Lecco (il Mandic di Merate per il momento resta covid free).