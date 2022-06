Suddiviso tra 8 istituti il montepremi di 5.000 euro messo in palio da Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding

Obiettivo del concorso riflettere sui cambiamenti climatici in corso e sugli impatti che essi provocano sul servizio idrico integrato

LECCO – Assegnati i premi alle scuole lecchesi vincitrici del concorso proposto da Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding. Ad avere la meglio 8 scuole che si divideranno il montepremi messo in palio, dal valore complessivo di 5.000 euro.

Un’iniziativa ideato per approfondire l’importanza dell’acqua e dell’organizzazione del servizio idrico integrato nel territorio, come espresso dal titolo “L’acqua e i cambiamenti climatici”, che si ispira a quello del rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2020.

Con il concorso si è invitato a riflettere sui cambiamenti climatici in corso e sugli importanti impatti che essi provocano sul servizio idrico integrato e sulle vite di tutti noi. La proposta fa parte di un progetto più ampio, che ha visto l’adesione entusiasta di oltre 250 classi e 5.500 studenti, impegnati anche in laboratori in classe, piattaforme online, visite guidate agli impianti del servizio idrico.

Solo 14 classi hanno partecipato al concorso vero e proprio, e tra queste i vincitori sono stati selezionati per il 50% grazie al voto online del pubblico, composto da amici, conoscenti, genitori, parenti, studenti e insegnanti, e al 50% grazie al voto di una giuria di qualità, che ha premiato i lavori attraverso cui è emerso il percorso didattico portato avanti dagli insegnanti.

In palio come premio buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico di valore pari a 850 o 400 euro, assegnati alle otto scuole prescelte divise in quattro categorie: le scuole dell’infanzia con le prime due classi delle primarie, il secondo ciclo delle primarie, le secondarie di primo grado e le secondarie di secondo grado.

Il successo riscosso dall’iniziativa spingerà con tutta probabilità l’Ufficio d’Ambito e Lario Reti Holding a riproporla per l’anno scolastico 2022/2023.

Tutti gli elaborati pervenuti sono visibili sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo: www.larioreti.it/concorso-2022.