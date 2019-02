In Sala Ticozzi numerosi ospiti che interverranno durante l’incontro

La presentazione di “Tutto il Lecco partita per partita”

LECCO – Un incontro atteso da tanti appassionati del Lecco per ascoltare aneddoti e numeri relativi alla storia bluceleste.

E’ in programma lunedì 18 febbraio in sala Ticozzi a Lecco l’attesa presentazione aperta al pubblico del libro “Tutto il Lecco partita per partita” (Geo Edizioni), volume scritto da Carlo Fontanelli, Michele Invernizzi e Gianni Menicatti.

L’appuntamento, previsto a partire dalle ore 18.30, si colloca all’interno di Leggermente OFF, il format individuato per gli eventi organizzati fuori dal periodo del mese di marzo dedicato a Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

L’incontro, a ingresso libero sino a esaurimento posti, vede la collaborazione con il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco: il presidente Mattia Maddaluno porterà i saluti dell’associazione all’inizio della serata. Quindi prenderanno la parola due degli autori dell’almanacco Carlo Fontanelli e Gianni Menicatti.

La seconda parte prevede invece una serie di interventi da parte di ex calciatori (hanno già confermato la loro presenza tra gli altri Lorenzo Marconi, Fausto Agnesi, Roberto Santi e Lele Ratti), esperti del mondo bluceleste e autorità sportive e non. All’incontro prenderà parte anche una nutrita delegazione del Lecco 2018-2019 (prima squadra e settore giovanile).

“Tutto il Lecco partita per partita” raccoglie i match ufficiali a partire dalla stagione 1920-1921. Un lavoro – frutto della consultazione di decine e decine di periodici, di archivi familiari, di pubblicazioni impolverate – che porta alla luce “il susseguirsi di uomini, di esperienze, di risultati” tutti accomunati dal colore di una maglia gloriosa e storica.