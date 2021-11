Laorca contesa tra autunno e inverno, la bella foto di Mauro Lanfranchi

La prima neve regala uno spettacolo insolito

Il rione lecchese visto dal Sass Quader

LECCO – Quando si dice guardare le cose da una nuova prospettiva… E proprio quello che ha fatto ieri, domenica 28 novembre, il fotografo Mauro Lanfranchi che è salito al Sass Quader per catturare un’immagine di Laorca decisamente insolita in cui gli ultimi colori caldi dell’autunno fanno da contrasto al bianco abbagliante della prima neve. Una foto che rivela l’occhio del professionista e che non ha bisogno di commenti, ma merita un ringraziamento al fotografo lecchese che ha voluto condividere questo spettacolo!