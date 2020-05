Lario Reti Holding: al via il concorso per le scuole “L’acqua vetturale della natura”

Votazioni aperte al pubblico fino al 16 maggio

Concorso per le scuole primarie e secondarie della Provincia di Lecco

Anche per il 2020, nonostante l’emergenza che ha bloccato da ormai più di due mesi il

regolare svolgimento delle lezioni, Lario Reti Holding e l’Ufficio d’Ambito di Lecco hanno indetto il concorso per le scuole primarie e secondarie della Provincia di Lecco.

Il concorso, dal titolo “L’acqua vetturale della natura”, si pone come obiettivo principale di stimolare la creatività e l’attenzione dei partecipanti verso la conoscenza della risorsa idrica nel proprio territorio, con particolare riferimento ai lavori di Leonardo Da Vinci e soprattutto al suo interesse verso la zona del Lario.

Da oggi sono aperte le votazioni sul sito di Lario Reti Holding, all’indirizzo www.larioreti.it/concorso-2020, dove è possibile trovare i progetti presentati dalle classi primarie e secondarie. Le votazioni sono aperte fino alle 24:00 di sabato 16 maggio 2020. Chiunque può votare contribuendo con un “like” alla vittoria dell’elaborato preferito, previa registrazione nell’apposita area riservata.

Il voto del pubblico contribuirà, insieme a quello di una Commissione designata dall’Ufficio d’Ambito di Lecco, a decretare i vincitori dei sei premi, consistenti in buoni dal valore complessivo di 5.000 Euro per l’acquisto di materiale didattico, messi in palio dall’Ufficio

d’Ambito e da Lario Reti Holding.