Da una parte la posa del collettore fognario tra Oliveto e Valmadrera

Dall’altra il raddoppio della tratta Valmadrera-Dolzago dell’acquedotto Brianteo

LECCO – I tecnici di Lario Reti Holding sono impegnati in questo periodo per la realizzazione di due importanti opere: il raddoppio dell’acquedotto intercomunale Brianteo e la posa della fognatura a fondo lago per la connessione tra Oliveto Lario e Valmadrera. In tanti hanno notato in questi giorno i lavori nel lago di Oggiono da una parte e dall’altra le operazioni di varo della prima tratta in zona Melgone.

Per quanto riguarda il raddoppio dell’acquedotto, infatti, Lario Reti Holding ha recentemente avviato degli importanti lavori di potenziamento, che porteranno al raddoppio della tratta da Valmadrera a Dolzago con la posa delle tubazioni sul fondale del lago di Annone e un valore complessivo di oltre 9,5 milioni di Euro.

I lavori in zona Melgone, invece, si inquadrano nel progetto della posa del collettore fognario da Civenna (frazione di Bellagio) a Valmadrera, passando per terra e per lago attraverso Oliveto Lario; Valbrona; Moregallo/Moregge (frazioni di Mandello del Lario) e Paré (frazione di Valmadrera) fino al depuratore di Rio Torto a Valmadrera. I lavori, necessari a collegare le fognature degli abitati locali al depuratore di Valmadrera, sono iniziati con i primi mesi del 2021 e continueranno, in diverse fasi e località coinvolte, fino all’autunno 2022.