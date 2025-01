Lario Reti Holding. Lomagna e Malgrate firmano convenzione per il rilevamento delle utenze fognarie meteoriche

Al progetto hanno aderito 12 Comuni

Lo scopo del progetto è valutare lo stato delle infrastrutture al fine di prevenire rischi di inquinamento ambientale

LOMAGNA/MALGRATE – Dopo Colico, anche i Comuni di Lomagna e Malgrate hanno sottoscritto la convenzione con Lario Reti Holding per il rilevamento delle utenze fognarie meteoriche. L’obiettivo del progetto è monitorare lo stato delle infrastrutture al fine di prevenire potenziali problematiche legate all’inquinamento ambientale.

Il servizio di fognatura, gestito da Lario Reti Holding, prevede la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche e di parte delle acque piovane verso i depuratori, dove vengono trattate e purificate prima di essere restituite all’ambiente in modo sicuro e rispettoso della natura.

“Purtroppo, questo flusso non è sempre completo. In diverse aree della nostra provincia persistono situazioni di derivazione storica, spesso sconosciute anche ai residenti, in cui alcune utenze sono erroneamente allacciate alla rete meteorica (gestita dai Comuni). In questi casi, i reflui fognari vengono scaricati direttamente nei corpi idrici superficiali, con gravi impatti negativi sull’ambiente” spiegano dalla società.

Per individuare e risolvere queste criticità, Lario Reti Holding ha avviato un progetto che prevede, attraverso il servizio di videoispezione, di aggiornare il quadro delle utenze definendo con maggiore precisione gli allacciamenti fognari. L’obiettivo è individuare ed eliminare eventuali scarichi fognari impropriamente collegati alla rete meteorica e che scaricano nei corpi idrici superficiali.

Questo piano di verifica è di grande importanza perché consente di migliorare la salvaguardia ambientale e garantire un corretto aggiornamento del database delle utenze allacciate alla rete, con beneficio tariffario.

Al progetto hanno aderito 12 Comuni, tra cui Lomagna e Malgrate, che, insieme a Colico, hanno ufficialmente avviato le operazioni. Nel Comune di Lomagna, le indagini si focalizzeranno su circa 1.200 metri di rete, interessando un tratto della Strada Provinciale, Cascina Fornace, via Fornace e un segmento di via Belvedere. Per il Comune di Malgrate, invece, gli interventi riguardano circa 1.000 metri di rete situati lungo via Agudio e via Sant’Antonio.

Le attività previste comprendono videoispezioni per individuare eventuali allacciamenti irregolari, contatti diretti con i cittadini per eseguire test di tracciamento sul campo e, quando necessario, l’avvio di interventi mirati per regolarizzare le situazioni problematiche.

“Il progetto, della durata iniziale di circa un anno con la possibilità di estensione per un ulteriore anno, rappresenta un passo fondamentale per ottimizzare la gestione delle reti di tombinatura nei Comuni coinvolti. Attraverso questa iniziativa, si mira a migliorare l’efficienza complessiva della rete e a rafforzare la tutela ambientale” concludono dalla società.