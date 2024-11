L’Associazione Culturale Radice organizza un incontro sull’Intelligenza Artificiale

La serata è in programma per il 28 novembre alle ore 20.30

Il relatore sarà Riccardo Bassani, la cui carriera lo ha portato a lavorare in diversi paesi europei negli ultimi anni

LECCO – Il tema dell’Intelligenza Artificiale sarà al centro dell’evento organizzato dall’Associazione Culturale Radice, un gruppo di ex-studenti e docenti del territorio lecchese impegnato nella promozione culturale locale. La serata vedrà come relatore Riccardo Bassani, giovane ingegnere lecchese, che approfondirà le tematiche legate a questa rivoluzionaria tecnologia.

“Le reti neurali sono modelli computazionali che replicano il funzionamento del cervello umano, con l’obiettivo di emularne il processo di apprendimento e le capacità decisionali. Sebbene le prime reti neurali risalgano al secolo scorso, i progressi significativi sono emersi negli ultimi dieci anni, grazie principalmente all’espansione delle risorse computazionali. L’intervento si focalizzerà su reti neurali capaci di comprendere e generare linguaggio naturale, passando dai primi modelli linguistici fino a soluzioni avanzate come ChatGPT” spiegano gli organizzatori dell’evento.

Il relatore della serata sarà Riccardo Bassani, lecchese doc con una carriera che lo ha portato a “girare per l’Europa” negli ultimi anni. Riccardo, ex studente del liceo Grassi (2011-2015), ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milano nel 2019 e un Master in Artificial Intelligence presso la Utrecht University (Paesi Bassi) nel 2021, con una tesi sui Modelli di Linguaggio Multilingua, i cui risultati sono stati pubblicati e presentati all’EMNLP MRL Workshop del 2021.

Dal 2022, lavora come Machine Learning Scientist presso Sonos a Parigi. Oltre alla sua carriera nel campo dell’intelligenza artificiale, Riccardo è appassionato di montagna, suona la chitarra e compone canzoni.

La conferenza è organizzata dall’Associazione Culturale “Radice” di Lecco, fondata il 7 marzo 2019 da ex studenti e insegnanti con l’obiettivo di favorire il dialogo con il territorio e le sue Istituzioni culturali, promuovendo l’apprendimento permanente degli adulti (LifeLong Learning).

L’evento si terrà giovedì 28 novembre alle ore 20.30 presso l’Aula Magna del Liceo Grassi di Lecco (Largo Montenero 3) e la serata sarà a ingresso libero.

Per maggiori informazioni è possibile mandare una e-mail al seguente indirizzo: associazioneradice@gmail.com