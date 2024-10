L’associazione Tagme invita tutti alla tradizionale burollata benefica

Domenica 20 ottobre il gustoso appuntamento, ritrovo alle ore 14

L’intero ricavato sosterrà la missione dei padri del Pime in Guinea Bissau

LECCO – L’invito è aperto a tutta la cittadinanza: quello in programma domenica 20 ottobre sarà un momento di ritrovo per gustare deliziose burolle e fare del bene. Anche quest’anno è arrivato il momento della tradizionale Burollata Tagme. Il ritrovo è previsto per le ore 14 al piazzale della funivia dei Piani d’Erna (in caso di maltempo l’iniziativa è rimandata al giorno 27 ottobre).

Come di consueto l’intero ricavato della giornata sosterrà i padri del Pime missionari in Guinea Bissau sull’isola di Bubaque e, inevitabilmente, il pensiero andrà a Padre Roberto Donghi (scomparso nel 2021) attorno al quale nacque l’associazione.