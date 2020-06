L’Avis comunale di Lecco premia gli studenti meritevoli

Bando per l’assegnazione di sei borse di studio

Domande entro il termine del 30 Giugno 2020

LECCO – L’Avis Comunale di Lecco ha deciso di confermare anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti per studenti donatori e/o studenti figli/fratello/sorella di donatori appartenenti all’Avis cittadina che si diplomeranno nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, con l’intento di diffondere i valori associativi nei giovani quale la solidarietà e l’impegno civile verso i bisognosi.

Verrà assegnata una borsa di studio del valore di 500 euro, fino a un massimo di 6, a studenti/studentesse che:

all’esame di stato dell’anno scolastico 2019-2020 riporterà una votazione pari 100 o 100 e lode

alla data di compilazione del modulo di conferma risulti iscritto ad un corso universitario per l’anno 2020/21

risulterà iscritto/a ad Avis Comunale di Lecco e abbia effettuato almeno una donazione di sangue o plasma oppure che un genitore/fratello/sorella risulti iscritto/a ad Avis Comunale di Lecco

Verrà stilata una graduatoria in base alla votazione conseguita che terrà conto, in caso di parità, nell’ordine:

della votazione;

del numero donazioni effettuate e/o del numero donazioni effettuate dai genitori/fratello/sorella;

della maggiore anzianità di iscrizione;

della età maggiore e/o dei genitori.

Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà presentare una domanda, riportando tutti i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e/o domicilio, un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, utilizzando l’apposito modulo “Domanda”.

La domanda deve essere presentata preferibilmente presso la sede Avis Comunale di Lecco o inviata per posta raccomandata in viale Montegrappa, n. 8 – 23900 Lecco o per e-mail all’indirizzo segreteria@avislecco.it e dovrà pervenire alla Segreteria del concorso entro il termine del 30 Giugno 2020.

Dopo il conseguimento della maturità, la domanda dovrà essere confermata, entro il termine tassativo del 30 Settembre 2020, con una dichiarazione allegando copia del certificato di diploma attestante il voto finale riportato all’esame di stato e copia dell’iscrizione ad un corso universitario per l’anno 2019/2020, utilizzando il modulo “Conferma”.

Bando e relativi moduli “Domanda” e “Conferma” possono essere ritirati presso la sede Avis Comunale di Lecco, Viale Montegrappa, 8 23900/Lecco o scaricati dal sito www.avislecco.it. La sezione Avis Comunale di Lecco renderà pubblica la graduatoria mediante l’affissione nei propri locali in viale Montegrappa 8 a Lecco e sul sito www.avislecco.it entro il 31/10/2020, dandone anche comunicazione ai vincitori direttamente al recapito da loro indicato.