‘Le buone pratiche come antidoto all’illegalità’, incontro per gli amministratori

L’incontro organizzato dalla Provincia e da Avviso Pubblico si terrà il 10 luglio

“Indispensabile garantire una costante attività di formazione e sensibilizzazione”

LECCO – In sala don Ticozzi in via Ongania 4, Lecco, si terrà la sessione formativa dal titolo Le buone pratiche come antidoto all’illegalità, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’associazione Avviso pubblico. L’appuntamento è per il 10 luglio dalle 11 alle 13.30.

L’incontro è rivolto a Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali del territorio e la partecipazione può essere estesa anche ai funzionari dei Comuni.

Si tratta di un approfondimento pratico delle seguenti tematiche:

il gioco d’azzardo patologico

la procedura di concessione dei beni confiscati alla mafia

l’istituzione di sportelli di sovraindebitamento

L’associazione Avviso pubblico, a cui la Provincia di Lecco ha aderito con delibera di Consiglio provinciale 7/2023, riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni impegnati nella diffusione dei valori di legalità e democrazia.

“Alla luce della pervasività e della capacità di mutamento delle organizzazioni criminali e mafiose, la Provincia di Lecco ritiene indispensabile garantire una costante attività di formazione e sensibilizzazione in materia, per fornire agli amministratori dei Comuni le chiavi di lettura e gli orientamenti pratici per operare in un’ottica di prevenzione al diffondersi della corruzione e di rafforzamento della buona amministrazione” fanno sapere da Villa Locatelli.

Iscrizioni entro mercoledì 3 luglio all’indirizzo segreteria.generale@provincia.lecco.it.