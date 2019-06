Le modifiche alla viabilità previste la prossima settimana a Lecco

LECCO – Riportiamo le modifiche alla viabilità e i lavori in corso previsti per la prossima settimana a Lecco:

Via Perazzo, tratto compreso tra viale Turati e il civico 10, totale chiusura per svolgimento manifestazione “Festa d’estate” dalle ore 18 alle 24 dei giorni dal 21 al 23 giugno;

Via Cesare Cantù, tratto compreso tra via Raffaello e la traversa di via Cantù (civici da 2 a 10) totale chiusura dalle ore 16 del 22 giugno alle 2 del 23 giugno per svolgimento festa “una serata per veri….fichi” (Associazione Veronica Sacchi di Milano);

Via Sala, i tratti all’altezza dei civici 8, 9, 39 parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas il 26 giugno (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

Lungo Lario Isonzo, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, dalle ore 20 alle 24 di domenica 30 giugno totale chiusura per svolgimento manifestazione Festa del Lago con spettacolo pirotecnico (Comune di Lecco).