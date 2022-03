Pomeriggio di proclamazioni presso il polo territoriale lecchese

19 gli studenti laureandi in Ingegneria che hanno potuto festeggiare in presenza l’obiettivo appena raggiunto

LECCO – Giornata memorabile quella di oggi, giovedì 10 marzo, per 19 laureandi del Politecnico di Lecco, polo territoriale della rinomata sede milanese. Dopo tanto impegno e fatica, e due anni alle spalle non certo semplici, finalmente è arrivato il momento di essere proclamati Dottori.

A essere insigniti di questo titolo un gruppo di studenti che ha frequentato corsi di lauree triennali, e ha potuto festeggiare in presenza questo traguardo presso il campus di via Previati. La proclamazione dei laureati ICA e ICMR si è svolta alle ore 14.00 in aula B0.7 mentre per i laureati IPI si è tenuta alle ore 16.00 in aula B0.4.

Di seguito l’elenco dei laureandi: