Lungolago affollatissimo al passaggio delle Penne Nere tra Tricolori e applausi

Giornata emozionante nella cornice unica della Città di Lecco

LECCO – Una splendida giornata di sole, con un cielo azzurro e temperature primaverili hanno fatto da cornice al primo dei due cortei degli Alpini in programma oggi, sabato, (domani il secondo) organizzati in occasione del 2° Raggruppamento Alpini, che riunisce le Sezioni della Lombardia, Emilia Romagna e Svizzera. Evento organizzato nella città manzoniana in occasione dei 100 anni di fondazione della Sezione Ana di Lecco.

Dopo l’apertura della Cittadella degli Alpini in piazza Garibaldi, che si è svolta venerdì, nel pomeriggio di oggi sono state tantissime le persone che si sono assiepate sul lungolago di Lecco per salutare le Penne Nere al grido di “Viva gli Alpini!” in un tripudio di Tricolori e applausi.

Dopo l’Ammassamento in piazza Stoppani, dalle 15 alle 16, il corteo si è mosso procedendo sul lungolago di Lecco raggiungendo piazza Cermenati, dove, fronte lago, si è svolto l’alzabiandiera. Da qui, gli Alpini hanno proseguito fino al Monumento dei Caduti per la tradizionale deposizione della corona dall’alloro per poi ritornare sul lungolario Cadorna e raggiungere la Basilica di San Nicolò, dove alle 17 è stata celebrata la Messa.

Il Corteo è stato aperto dalla Banda degli Alpini Sezione di Lecco seguita dai Gonfaloni della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Città di Lecco e subito dopo da quelli di tutti i comuni della provincia. A seguire la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e i sindaci dei comuni lecchesi, i gonfaloni dell’Associaizone Nazionale Combattenti e Reduci Federazione Provinciale di Como e Lecco, dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi di Guerra Comitato Provinciale di Lecco, quindi la Fanfara della Brigata Alpina “Julia”, i vertici alpini, i vessilli delle Sezioni e i gaglierdetti dei Gruppi, a chiudere il lungo corteo tantissime Penne Nere con davanti il Gruppo Alpini Pizzo d’Erna di Bonacina della Sezione di Lecco. Presenti al corteo anche il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio e le più alte cariche delle Forze dell’Ordine.

Una giornata, a dire il vero, iniziata all’insegna della pioggia, con il maltempo che sembrava voler rovinare la prima delle due sfilate, ma il sole ha iniziato a fare capolino dalla tarda mattinata, per poi avere la meglio, regalando un pomeriggio magnifico. Un sabato decisamente ricco di emozioni, con la città invasa pacificamente dalla Penne Nere, da tanti simpatizzanti e da un pubblico festante. Sul fronte organizzativo, tutto si è svolto al meglio, grazie anche al prezioso contributo di numerosi volontari appartenenti a diverse associazioni del territorio.

La giornata di oggi si concluderà con l’esibizione di Fanfare e Cori per le vie cittadine in programma a partire dalle 20.