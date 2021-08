Lecco: aiuto psicologico ai giovani, aperto uno sportello al centro civico

Oltre al servizio telefonico, ora uno sportello in presenza di supporto ai giovani

In collaborazione tra Comune e Ordine degli Psicologi, un aiuto tempestivo ai ragazzi che necessitano aiuto psicologico

LECCO – Dopo essere rimasto attivo in tempo di pandemia in modalità telefonica, dal 4 settembre il servizio di Urgenza Psicologica sarà disponibile al Centro civico “Sandro Pertini” di Germanedo, in via dell’Eremo 28, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

“La pandemia ha agevolato nuove modalità di incontro – spiega l’assessore alla Famiglia del Comune di Lecco Alessandra Durante – ma in certe situazioni potersi incontrare in presenza è fondamentale, anche per cogliere sfumature che nel virtuale sarebbero difficilmente intercettabili. Per questo, grazie alla disponibilità e alla collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, siamo riusciti ad attivare il servizio in presenza, mettendo a disposizione spazi del Comune che nel weekend sarebbero rimasti inutilizzati”

Il servizio rimarrà disponibile anche telefonicamente dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 21, consolidando il supporto già erogato in questi mesi.

La funzione principale del servizio, spiegano dal Comune, è rispondere tempestivamente a chiunque ritenga di vivere un momento di difficoltà e manifesti un problema psicologico urgente; inoltre, il servizio fornisce una risposta professionale grazie a un’equipe di psicologi e psicoterapeuti volontari, con competenze specialistiche diversificate.

Urgenza Psicologica garantisce interventi immediati, gratuiti e personalizzati accogliendo richieste urgenti di aiuto psicologico nel fine settimana, quando l’intervento delle strutture territoriali scarseggia e il rischio per chi è in difficoltà è quello di dover ricorrere al pronto soccorso ospedaliero, spesso già sovraccarico di richieste emergenziali. Per accedere al servizio non serve alcuna prescrizione o documento ed è inoltre ancora possibile contattare gli operatori dal mercoledì alla domenica dalle ore 9 alle 21 telefonando al numero 335 6735471.

“A Lecco – aggiungono dall’amministrazione comunale – il servizio di Urgenza Psicologica è il risultato di un intenso lavoro di dialogo con enti del territorio, finalizzato con la stipula di un protocollo d’Intesa nel settembre 2020, tra il Comune di Lecco, l’ASST di Lecco, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e la Cooperativa CREA di Milano”.

Il progetto di Urgenza Psicologica, nato a Milano nell’aprile del 2013 grazie al contributo della Fondazione Cariplo e dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, rappresenta oggi un’esperienza innovativa nel campo dei servizi socio-sanitari gratuiti al cittadino, è presente anche nelle città di Milano, Varese, Monza e Bergamo ed è in via di attivazione anche nella città di Crema.