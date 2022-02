‘Liberati’ 3 milioni del Patto Lombardia destinati a riprogettare l’opera

Inserita nel ‘piano’ Olimpiadi 2026, servirà ancora un anno prima del nuovo progetto

LECCO – Un altro piccolo passo avanti per la ripartenza del cantiere della nuova Lecco-Bergamo: è stata approvata in questi giorni la convenzione tra Regione Lombardia e la Provincia di Lecco per destinare tre milioni previsti dal Fsc Patto Lombardia all’aggiornamento del progetto esecutivo del lotto San Gerolamo, ovvero la galleria che collegherà il rione lecchese di Chiuso a quello calolziese del Lavello.

La Regione complessivamente stanzierà 9 milioni in favore dell’opera, i tre già citati che erano stati assegnati con fondi statali e altri sei milioni di risorse proprie. “In questo modo, Regione viene incontro alle nostre richieste ci facilita dal punto di vista burocratico – spiega Mattia Micheli, vicepresidente vicario della Provincia e delegato alla Viabilità – con questi tre milioni è possibile avviare la riprogettazione dell’opera”.

Le risorse di fatto passeranno dalla Provincia ad Anas che si occuperà direttamente della fase di progettazione, il cui costo ammonta complessivamente a 3.431.250 euro (la quota residua sarà stanziata dalla Provincia). Il cronoprogramma, fanno sapere da Regione, prevede che la nuova progettazione esecutiva sia approvata entro il mese di maggio del 2023. C’è ancora un anno di tempo, dunque, prima che il cantiere possa tornare attivo.

“L’opera – afferma l’assessore regionale Claudia Maria Terzi – è strategica e andrà a efficientare i collegamenti tra due fra le province più produttive d’Italia, Lecco e Bergamo. Regione ancora una volta è in campo per dare un contributo rispetto a un’infrastruttura la cui competenza, a vario titolo, è in capo ad Anas e alla Provincia di Lecco. A più riprese abbiamo chiesto agli enti competenti di superare le criticità e accelerare rispetto a un intervento determinante per la viabilità. Ora gli enti competenti procedano senza più intoppi verso il completamento dei lavori”.

“Il collegamento tra Lecco e Bergamo è un’opera fondamentale per tutto il territorio della Provincia di Lecco. Da decenni – chiarisce Antonio Rossi, Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi – i cittadini attendono quest’opera incompiuta e portando sul territorio le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 siamo riusciti ad ottenere le risorse necessarie – 40 milioni complessivi – per il completamento della variante alla strada statale 639 Lecco – Bergamo, Lotto San Gerolamo. Il tunnel per l’attraversamento dell’abitato di Vercurago cambierà la qualità della vita dei residenti, sia per quanto riguarda il tragitto verso Bergamo sia per quanto riguarda la viabilità tra Lecco e Calolziocorte”.