“Saltata” la corrente elettrica in alcune zone del centro Lecco

Semafori spenti agli incroci. Blackout ora rientrato

LECCO – Alcuni cittadini ci hanno segnalato il blackout avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, nella zona del centro di Lecco. Interessate in particolare via Cattaneo, via Marco d’Oggiono, via Carlo Porta, e la parte alta di via Dante.

L’assenza di corrente ha interessato anche i semafori sugli incroci delle strade interessate dal blackout. Non si sono comunque registrati problemi alla viabilità. La corrente elettrica è stata ripristinata circa 40 minuti dopo.