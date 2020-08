Lecco. Chiude lo storico ristorante Larius. Sui social l’addio ai lecchesi

“Il Larius chiude per sempre” l’annuncio dal locale

Lo storico ristorante era stato aperto da Wanda Pagani nel 1983

LECCO – Un pezzo di storia della ristorazione cittadina che se ne va: il Larius di Lecco chiude, lo hanno annunciato i proprietari tramite la pagina web del locale.

Il ristorante, posto sotto i portici di via Nazario Sauro di fronte al lungolago cittadino, era stato inaugurato nel 1983 dall’imprenditrice Wanda Pagani, scomparsa nel 2015, all’età di 70 anni, a causa di un male incurabile.

“Il Ristorante Larius chiude per sempre, chiude non per mani nostre” annuncia la figlia Laura che insieme alla sorella Raffaella ha affiancato la madre nell’attività di famiglia, proseguita dopo la morte del genitore.

“Vi scrivo per nome di mia Madre. La sig Wanda come la chiamavate, non avrebbe mai voluto che scrivessi, lei era una persona umile , una persona che avrebbe sofferto molto e in silenzio , io non ci riesco, so cosa ha dato al Larius e alla sua clientela”.

“Lecco senza Larius è come Lecco senza il campanile” una frase pronunciata da un cliente che è rimasta nel cuore dei proprietari. “Me la ricorderò per sempre” conclude Laura.