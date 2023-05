Lecco. Con un pieghevole la Questura sensibilizza sui bambini scomparsi

Operatori domani, giovedì, in Piazza Garibaldi e Piazza Stazione

Consegnati ai cittadini pieghevoli informativi e segnalibri

LECCO – In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi di domani, giovedì, la Questura di Lecco sarà presente in Piazza Garibaldi e in Piazza Stazione con un’équipe specializzata nel trattare tematiche come violenza domestica e di genere, cyberbullismo e altri fenomeni per i quali la Polizia di Stato costituisce un punto di riferimento per vittime e famiglie.

Gli operatori sensibilizzeranno la cittadinanza fornendo consigli utili per evitare o riconoscere questi fenomeni, provvedendo anche alla distribuzione di un pieghevole informativo e di un segnalibro, a cura della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.