Lecco. Crisi Climatica, se ne discuterà al Politecnico con Legambiente

A organizzare l’evento ‘La Cop(27) sei tu’ anche ReAct! e Fridays For Future Lecco

Workshop sul tema, dialogo con attivisti ambientali e aperitivo vegetariano a km 0 nel programma di giornata

LECCO – Un evento per riflettere sulla crisi climatica e il modo in cui i governi la stanno affrontando nell’ambito delle COP (Conferenze delle parti): sarà questo il tema che terrà banco giovedì 30 marzo nel pomeriggio al Politecnico di Lecco, durante l’iniziativa ‘La Cop(27) sei tu’ organizzata da Legambiente Lecco, ReAct! e Fridays For Future Lecco, con la collaborazione di MeloVivo e Studenti Indipendenti.

Tre workshop a scelta, un piccolo aperitivo vegetariano a km0 e un dialogo con esperti e attivisti ambientali tra cui Tommaso Perrone, direttore e giornalista di LifeGate, Caterina Benvenuto rappresentante di Legambiente Lombardia e rappresentanti di Fridays For Future, nel programma di giornata. I workshop tematici verteranno sui seguenti argomenti: la storia delle cop, la giustizia climatica e la percezione della crisi e il conseguente attivismo. I partecipanti ai workshop saranno stimolati a riflettere in modo attivo su alcuni aspetti che verranno poi approfonditi e contestualizzati all’interno del dialogo con gli esperti.

Programma

Dalle ore 17 alle ore 18: workshop a cura del progetto ReAct! con approfondimento di 3 temi della durata complessiva di 45 minuti + condivisione finale;

Dalle ore 18 alle ore 19: aperitivo sostenibile e km0 a cura di MeloVivo di Ballabio;

Dalle ore 19 alle ore 20.30: incontro con Tommaso Perrone, direttore e giornalista di LifeGate e autore del podcast CopCast. Racconterà la sua esperienza da cronista dell’ultima Cop in Egitto, quali risultati sono stati raggiunti, quali criticità e cosa aspettarsi dalla Cop28.

A seguire interverranno rappresentanti delle associazioni Legambiente e FridaysForFuture per portare l’esperienza e il punto di vista di attiviste e attivisti per il clima. Appuntamento in aula A.1.1. piano 1, edificio 10 in via Ghislanzoni: l’incontro sarà gratuito e aperto a tutti.