In piazza Cermenati l’incontro sulle cure domiciliari anti-Covid

A sostenerle è un gruppo di medici. L’evento promosso da alcuni comitati

LECCO – Si è svolto venerdì, in piazza Cermenati, l’incontro promosso dal gruppo ConsapevolMenti, in collaborazione con Comitato liberi cittadini Milano e il supporto dello staff di Soprattutto Liberi di Varese, dal titolo “Rinasceremo con le cure”, una rassegna di conferenze a cielo aperto in diverse città sulle cure domiciliari anti Covid 19 e sulla prevenzione.

“Le cure domiciliari per il Covid 19 sono un argomento poco trattato in tv e sui media nazionali. Lo stesso dicasi per la prevenzione – hanno spiegato gli organizzatori – Dopo un anno e mezzo ci ritroviamo ancora con un protocollo ministeriale per le cure domiciliari totalmente inadeguato: vigile attesa e Tachipirina. Su quali basi scientifiche il ministero continua a scegliere questo percorso di cura? Perché scegliere di rischiare che il virus mini gravemente la salute invece di intervenire subito con una strategia terapeutica ormai collaudata?”

Ad intervenire, durante l’evento a Lecco sono stati i medici Dott. Paolo Gulisano, Prof. Andrea Stramezzi, la biologa nutrizionista Dott.ssa Anna Agnusdei e il Dott. Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale da trent’anni che, insieme ad alcuni colleghi ha fondato il gruppo “Medici in prima Linea per la cura dei malati Covid a domicilio” e la chat “Medici in prima Linea”.

Si tratta di una rete di 230 medici che, in questi mesi, si sono scambiati pareri, informazioni sul Covid 19 e hanno cercato sin dal mese di marzo 2020 di trattare a domicilio la maggior parte dei pazienti per ridurre al minimo la necessità di ricoveri.