Il Comune di Lecco replica alle questioni legate alla viabilità di lunedì

“Code al rientro a causa di un incidente sul Terzo Ponte, ecco perché serve la quarta corsia”

LECCO – Riguardo alla congestione del rientro del 31 ottobre, “è opportuno precisare che il ponte Vecchio, come tutti i lunedì, è stato aperto in uscita dalle 15, consentendo il deflusso di gran parte del traffico locale”. Lo precisa il Comune a fronte delle critiche arrivate a seguito dell’ennesima giornata difficile per il traffico.

“Le congestioni registrate in città, già presenti a monte ben oltre Abbadia Lariana lungo la direttrice Sondrio – Milano, sono state determinate dalle conseguenze di un tamponamento a catena avvenuto verso le 18 sul terzo ponte, in direzione Milano, evento che ha comportato uno spostamento del traffico dalla viabilità principale a quella secondaria” scrive l’amministrazione comunale.

“L’accadimento tra l’altro dimostra, se mai ve ne fosse bisogno – rimarcano – l’opportunità di una quarta corsia in uscita da Lecco in direzione Milano