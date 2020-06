Lecco. La Rsa Borsieri festeggia i 101 anni di Giovanni Colombo

Torta, spumante e… un giro di valzer

Una bella festa per l’importante traguardo

LECCO – Il signor Giovanni Colombo ha compiuto la bellezza di 101 anni, un traguardo festeggiato insieme agli gli ospiti dei mini alloggi della Rsa Borsieri di Lecco gestita da Fondazione Sacra Famiglia.

Quest’anno, a causa dei provvedimenti per il contenimento della pandemia, purtroppo non è stato possibile organizzare una festa dedicata al signor Giovanni nel salone polifunzionale della struttura, con tutti gli ospiti della Rsa. Non sono comunque mancate torte, pasticcini e bottiglie di buon spumante per festeggiare il suo compleanno, mentre operatrici e ospiti hanno “volteggiato” col festeggiato in numerosi valzer, come da suo desiderio.

“Persona molto solare, il signor Giovanni ha avuto un solo rammarico in questa giornata: non essere potuto andare a festeggiare il compleanno a pranzo in un ristorante con il figlio – raccontano dalla Rsa -. Nella speranza di poter al più presto riprendere le lunghe camminate mattutine con il figlio e la ginnastica, l’ultracentenario trascorre le giornate ascoltando canzoni, giocando a carte con gli altri ospiti e scambiando battute scherzose con le operatrici”.

Gestita da Sacra Famiglia la Rsa Borsieri è una struttura costruita in tempi recenti nel centrale quartiere di San Nicolò a Lecco. Sacra Famiglia è subentrata alla gestione precedente nel 2014 per volere del CdA della Fondazione Borsieri, proprietaria dell’edificio. Oggi la struttura accoglie la Residenza Sanitaria Assistenziale Borsieri che ospita 59 soggetti anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio. Oltre a dei mini alloggi protetti che possono ospitare fino a 26 anziani.