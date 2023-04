Lecco Land of colors: le proposte per il mese di maggio

Attività ed esperienze da vivere a Lecco questa primavera

Tante iniziative outdoor a contatto con la natura, ma anche eventi culturali a Villa Manzoni

LECCO – Sarà un mese di maggio costellato di attività ed esperienze a Lecco: in vista della primavera, Land of colors e montagne e lago e rioni propone una serie di iniziative in calendario.

A cominciare dall’escursione di nordic walking lungo il sentiero Rotary di lunedì 1 maggio alle ore 9.30. Partenza dal Centro civico S.Pertini, dal rione Germanedo sino a Camposecco, per imparare il corretto uso dei bastoni da trekking con una guida di media montagna. Sabato 6 maggio invece, dal piazzale della funivia per i Piani d’Erna si terrà ‘Piani d’Erna: 2000 anni di uomo e natura‘, una camminata tra i boschi e i panorami simbolo della montagna di Lecco. Il giorno successivo, domenica 7 maggio, toccherà a ‘Tra lago e Neguggio in bicicletta’, con ritrovo alle ore 9.15 presso l’Infopoint di Lecco in piazza XX Settembre.

La seconda settimana vedrà sabato 13 maggio in programma ‘Un due tre… Prova la Resegup!’ dal Parcheggio dell’Iperal di via Montegrappa 28, una camminata veloce da 250 a 1860 m circa, e domenica 14 maggio uno stage di arrampicata in falesia con i Ragni di Lecco, dove apprendere la tecnica di arrampicata in sicurezza e il corretto utilizzo del materiale.

Venerdì 19 maggio alle 18 a Casa Amica, in via alla Rovinata 37, si terrà un evento di mindfulness e stretching outdoor per conciliare mente e corpo attraverso tecniche di respirazione e allungamento in un contesto panoramico con vista lago, sabato 20 maggio in calendario sul lago lezione di wing alle ore 8.30 e lezione di windsurf alle ore 10.30 con ritrovo alla spiaggetta di San Nicolò, mentre domenica 21 maggio alle ore 14.30 andrà in scena a Villa Manzoni ‘Le donne di Manzoni tra storia e letteratura’, un evento culturale coi costumi tradizionali delle donne dell’epoca e della Lucia letteraria.

L’ultimo week-end del mese sarà all’insegna di ‘Fuga serale dalla città sul torrente Caldone’, un’escursione alla scoperta di bellezze storiche e naturali dei rioni di Acquate e Bonacina in programma venerdì 26 maggio alle ore 20.00, con ritrovo a Lecco in via Montegrappa 11; e di ‘Alla scoperta di Orlando Sora e del cioccolato’ a Villa Manzoni in mattinata, sempre lo stesso giorno, alle ore 9.30. Chiusura con ‘Tra lago e Morterone in bicicletta’ domenica 28 maggio, per percorrere un tracciato misto con brevi e intense salite dal centro di Lecco a Morterone. Ritrovo alle ore 9.15 all’Infopoint di Lecco in piazza XX settembre.

Per maggiori informazioni sugli eventi e per le prenotazioni obbligatorie è necessario contattare l’Infopoint di piazza XX Settembre telefonando allo 0341 481485 o scrivendo a infopointlecco@comune.lecco.it.

Su leccotourism.it molti altri eventi e appuntamenti, oltre a tutti gli aggiornamenti.